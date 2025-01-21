Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Dinamo Kiev tahmini! İşte beklediği sonuç...

Hüseyin Topuz
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.
Futbolseverlerin sonucunu büyük bir merakla beklediği maç sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Salı günü oynanacak Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hakkında tahminde bulundu.
Beyaz TV'de yorumculuk yapan Ahmet Çakar'ın Galatasaray - Dinamo Kiev maçı tahmini kısa sürede gündem oldu.
Tahminini açıkladı
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hakkında tahminde bulunan Ahmet Çakar Galatasaray'ın maçı kazanacağını söyledi.
Ahmet Çakar yaptığı açıklamada "Galatasaray kazanır. Rahat kazanır demiyorum ama kazanır." ifadelerine yer verdi.