Ahmet Çakar'ın şampiyonluk kehaneti gündem oldu! İşte Ahmet Çakar'ın tahmini...

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı lacivertliler bu galibiyetin ardından lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'de sona yaklaşılırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kızışmaya başladı.

Futbolseverler büyük bir heyecanla hangi takımın şampiyon olacağını merak ederken spor yorumcuları yaptıkları tahminlerle şampiyonluk adaylarını açıklıyor.

Beyaz Futbol programında şampiyonluk yarışıyla ilgili tahminlerde bulunan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi.

Ahmet Çakar'ın şampiyonluk kehaneti kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenerbahçelilere seslendi

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçın ardından canlı yayında açıklamalar yapan Ahmet Çakar Fenerbahçelilere seslendi.

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen Ahmet Çakar "Fenerbahçeliler hasret sona erdi. Şampiyonsunuz" sözleriyle dikkat çekti.