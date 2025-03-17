Akbank ücretsiz Scooter veriyor: Tek şartı var…

Haber Merkezi

Akbank, müşterilerine özel yepyeni bir çekiliş kampanyası duyurdu.

Banka, 15 şanslı kişiye elektrikli bisiklet veya scooter hediye ediyor.

Kampanyaya katılmak için tek yapmanız gereken belirlenen şartları yerine getirmek.

Üstelik yeni nesil ödeme yöntemlerini kullananlar, toplamda 40 çekiliş hakkına kadar sahip olabilecek.

İşte kampanyanın detayları:

ÇEKİLİŞİN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresi’nin izniyle düzenlenen çekiliş kampanyası, 14 Mart 2025 – 14 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bu süre boyunca akıllı saatler, NFC veya QR kod ile ödeme yapanlar çekiliş hakkı kazanacak.

Akıllı saatler ve NFC ile yapılan her işlem için 3 çekiliş hakkı, QR ile ödeme yapanlara ise 1 çekiliş hakkı verilecek. Katılımcılar, en fazla 40 çekiliş hakkı elde edebilecek.

Çekiliş sonucunda 5 kişi Kuba Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet (₺17.499 değerinde) ve 10 kişi Segway Ninebot E2 Scooter kazanma şansına sahip olacak.

Kazananlar, 5 Mayıs 2025’te İstanbul’daki noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.