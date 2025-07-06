Alarmları kurun! Çarşamba günü zirve yapacak: 48 saat sürecek Türkiye genelinde sıcaklıklar artışa geçiyor ve Çarşamba günü, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde bu yazın en sıcak günlerinden biri yaşanacak.