Alarmları kurun! Çarşamba günü zirve yapacak: 48 saat sürecek

Sıcak hava sevenlere meteoroloji kaynaklarından müjdeli haber geldi.
Türkiye’ye Afrika üzerinden yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.
Özellikle Çarşamba günü, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde yazın en sıcak günlerinden biri yaşanacak.
48 SAAT SÜRECEK
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden ülkemize yeni bir Afrika sıcak hava dalgasının geleceğini duyurdu.
Çarşamba günü sıcaklıkların yükseleceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"35-40 derece bekleyenlere müjdeler olsun. Dört bir yana haber salın. 48 saatlik Afrika geliyor... Çarşamba günü İstanbul 36-39, Ankara 36-38, İzmir 38-40, Edirne 39-41, Kocaeli 38-41 derecelere çıkacak..."