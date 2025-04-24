ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli olacak?

Hüseyin Topuz

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirildi.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavında ter döken adaylar sınavın ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

Sınava giren adaylar ALES/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Peki geçtiğimiz hafta yapılan ALES/1 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte konu hakkında merak edilenler..

ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 sınav sonuçları 2 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama yardımıyla sonuçlarını öğrenebilecekler.

ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak.