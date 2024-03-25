Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aliağa Petkim Spor ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
Basketbolseverler zorlu maçın detaylarını yakından takip ediyor.
Aliağa Petkim Spor ve Fenerbahçe Beko arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 96-85 kazandı.
Aliağa Petkimspor bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet elde etti. İzmir ekibi ligdeki son maçında Beşiktaş Emlakjet’e 58-70 yenildi.
Öte yandan Fenerbahçe Beko ise bu sezon oynadığı 23 maçta 20 galibiyet aldı.
Peki, Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu mücadelenin detayları..
Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı 25 Mart Pazartesi (bugün) günü saat 20.30’da başlayacak. Enka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı,Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.