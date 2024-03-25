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Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 24. hafta maçında Aliağa Petkim Spor'a konuk oluyor. İşte Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçının detayları..