Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Aliağa Petkim Spor ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Basketbolseverler zorlu maçın detaylarını yakından takip ediyor.

Aliağa Petkim Spor ve Fenerbahçe Beko arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 96-85 kazandı.

Aliağa Petkimspor bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet elde etti. İzmir ekibi ligdeki son maçında Beşiktaş Emlakjet’e 58-70 yenildi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ise bu sezon oynadığı 23 maçta 20 galibiyet aldı.

Peki, Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu mücadelenin detayları..

Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı 25 Mart Pazartesi (bugün) günü saat 20.30’da başlayacak. Enka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı,Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.