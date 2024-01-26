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Anadolu Efes - AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'in 23. haftasında oynanacak olan Anadolu Efes - AS Monaco maçı için geri sayım başladı. İşte maçın merak edilenleri...