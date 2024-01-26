Anadolu Efes - AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 23. hafta maçında Monaco'yu konuk ediyor.
Anadolu Efes taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada AS Monaco'yu yenerek bu sezonki 10. galibiyetini almak istiyor.
Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada sahasında Barcelona'yı 98-74 mağlup etti.
Anadolu Efes bu sezon oynadığı 22 EuroLeague maçında 9 galibiyet 13 yenilgi aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı temsilcimiz 82-89 kazanmayı başardı.
Basketbolseverler EuroLeague'in 23. haftasında oynanacak olan Anadolu Efes - AS Monaco maçı için araştırmalarına hız verdi.
Peki, Anadolu Efes - AS Monaco maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Anadolu Efes - AS Monaco
26 Ocak Cuma günü (bugün) 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.