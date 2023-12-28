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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Turkish Airlines EuroLeague 17. hafta maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. İşte zorlu mücadelenin detayları...