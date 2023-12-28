Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 17. hafta maçında karşı karşıya geliyor.
İki Türk takımının karşı karşıya geleceği maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Ev sahibi Anadolu Efes bu sezon EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet 9 yenilgi alırken Fenerbahçe Beko 9 galibiyet 7 yenilgi aldı.
Anadolu Efes son 3 EuroLeague maçını kaybederken Fenerbahçe Beko son 3 maçını kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko’da Metecan Birsen, Anadolu Efes maçında forma giyemeyecek.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı.
Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?
Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Sreten Radovic (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.