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Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 20 Mart elektrik kesinti listesi

Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 20 Mart elektrik kesinti listesi Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 20 Mart elektrik kesintileri…