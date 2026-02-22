Fenerbahçe Beko - Beşiktaş final maçı hangi kanalda? ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda final heyecanı doruğa ulaştı.

Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, kupayı müzesine götürmek için Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final etabında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u geçerek finale yükselirken Beşiktaş GAİN ise Anadolu Efes’i mağlup ederek adını son ikiye yazdırdı.

Dev final öncesi basketbolseverler maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgisini araştırıyor.

Peki, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon bu akşam belli oluyor.

Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko’yu karşı karşıya getirecek final mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

Dev karşılaşmaya Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Basketbolseverler mücadeleyi A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı canlı izle