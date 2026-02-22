Masumiyet Müzesi’ne nasıl gidilir? İşte bilet fiyatları

Netflix'in yeni yerli dizisinde Kemal (Selahattin Paşalı) ve Füsun (Eylül Lize Kandemir) arasındaki saplantılı ve derin aşk, 1970'lerin atmosferiyle ekrana taşınıyor.

Dizinin yarattığı atmosferi yerinde solumak isteyenler için müze, romandaki ve dizideki nesneleri birebir sergiliyor.

Müzede görebileceğiniz en sarsıcı bölüm olan 4172 adet sigara izmariti, dizinin hayranları için de en çok merak edilen noktaların başında geliyor.

Peki, Masumiyet Müzesi’ne nasıl gidilir?

MASUMİYET MÜZESİ’NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul’un en karakteristik semtlerinden biri olan Beyoğlu - Çukurcuma’da bulunan müzeye ulaşım oldukça kolay:

Tramvay ile: T1 Bağcılar-Kabataş hattını kullanarak Tophane durağında inin. Yaklaşık 8-10 dakikalık yokuş yukarı bir yürüyüşle müzeye ulaşabilirsiniz.

Metro ile: M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Şişhane durağında inip İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Lisesi’ne doğru yürüyerek Çukurcuma’ya inebilirsiniz.

Yürüyerek: Taksim Meydanı'ndan yaklaşık 12, Karaköy’den ise 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesindedir.

GİRİŞ ÜCRETLERİ

Masumiyet Müzesi’nde Müze Kart (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı kartı) geçerli değildir. Burası özel bir müze olduğu için girişler ücretlidir.

2026 Yılı Giriş Ücretleri:

Tam Bilet: 375 TL

İndirimli (Öğrenci): 175 TL

Yabancı Ziyaretçi: 750 TL