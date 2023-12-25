Arka Sokaklar dizisinden müjde! Eski kadro tekrardan bir araya geliyor… 18 sezondur yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisinde özlenen kadro tekrar buluşuyor. İzleyicilerini sevindirecek olan sürpriz 656. bölüm sonrasında ekranlarda seyirciyle buluşacak…

ensonhaber.com

Kanal D ekranlarının 18 sezondur seyirciyle buluşan dizisi Arka Sokaklar’dan müjdeli haberlerin ardı arkası kesilmeden gelmeye devam ediyor.

Dizinin yeni sezonuyla birlikte Sadullah karakteriyle kadroya dahil olan Mustafa Üstündağ uzun sürmeyen bir yolculuğun ardından diziye veda etti.

Başrollerinde Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Özlem Çınar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde seyircinin çok sevineceği bir sürpriz daha yaşandı.

Seval Komiser olarak geliyor...

Başarılı oyuncuların rol aldığı rekortmen dizinin kadrosuna bu defa Komise Seval karakteriyle katılacak olan oyuncu adeta şok etkisi yarattı.

“Ekibin Yeni Manyağı” olarak tanıtılan Komiser Seval karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu Burcu Kara hayat verecek.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde de sürprizler olmaya tüm hızıyla devam edecek.