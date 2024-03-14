Artık tahini dışardan almayacaksınız! Evde, sadece 2 malzeme ile bakın nasıl yapılıyormuş… Sağlık açısından birçok faydası olan tahin her sofrada mutlaka bulunur. Genellikle marketlerden alınan bu sağlıklı besini kendi ellerinizle yapmanız da oldukça basittir. İşte, evde sadece 2 malzeme ile tahin yapacağınız o tarif…

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Tahin, kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, ve B vitaminleri gibi birçok mineral ve vitamin içerir. Kalsiyum açısından zengin olması kemik sağlığı için önemli olan tahin aynı zamanda kalp sağlığı içinde oldukça sağlıklı bir besindir.

Sağlık açasından daha birçok faydası bulunan tahin tok tutma özelliğiyle sahurda sıkça tercih edilen besinler arsında da önemli bir yere sahiptir. Oruç boyunca tok kalmanıza yardımcı olan tahin aynı zamanda gün içerisinde ihtiyacınız olan enerjiyi de sağlar.

Bu denli sağlıklı bir besini evde yapmanızda oldukça basittir. İşte, market tahinlerini almayı son verdirecek tahin tarifi…

2 malzemeli tahin tarifi…

Evde kendi ellerinizde sadece 2 malzeme ile tahin hazırlamanız mümkündür. Hem daha sağlıklı bir içeriğe sahip olacak hem de paranızı cebinizde bıraktıracak bu tarif ise oldukça basit.

Gerekli olan malzemeler:

2 su bardağı çiğ susam

1 çay bardağı ayçiçek yağı veya fındık yağı (yağ oranını isteğe göre ayarlayabilirsiniz)

Yapılışı:

Susamları geniş bir tavada kısık ateşte hafifçe kavurun. Susamların renginin bir kısmının dönmesi yeterli olacaktır.

Kavrulan susamları mutfak robotuna aktarın ve kum haline gelene kadar öğütün.

Yağı 2 aşamada ekleyerek robotu çalıştırmaya devam edin. Bu aşamada yağ miktarını istediğiniz kıvama göre ayarlayabilirsiniz.

Eğer tahin hala pütürlü bir haldeyse, el blenderı kullanarak kremamsı bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırlanan tahini bir kavanoza aktarın ve kapağını sıkıca kapatın. İlk aşamada tahin biraz acı gibi gelebilir, ancak bir gün dinlendikten sonra muhteşem bir tadı olacaktır.

Bu tarifle yaklaşık olarak 300 ml'den fazla tahin elde edebilirsiniz. Kullanacağınız yağ miktarına göre miktar değişiklik gösterebilir.

Hazırladığınız tahini 15 gün boyunca muhafaza edebilirsiniz. Kendi ellerinizle hazırladığınız bu muhteşem tahin sofralarınızdaki baş köşeye koymayı unutmayın. Afiyet olsun :)