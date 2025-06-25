Aşurelik ürünlerde indirim fırsatı YARIN A101’de! Aşurelik buğday, nohut, fasulye, kuru meyve...

A101 marketleri aşure ayına özel büyük bir kampanya başlattı.

"Aldın Aldın" fırsatları kapsamında 26 Haziran Perşembe günü, her evin ihtiyacını karşılayacak aşurelik malzemeler uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Mübarek aşure gününü evinde geleneksel tatlarla karşılamak isteyenler için harika bir fırsat olan kampanyada; aşurelik buğday, nohut, kuru fasulye, hazır aşure karışımı, ceviz, badem, kuru kayısı, kuru üzüm ve daha birçok malzeme A101 raflarında olacak.

Aşure kazanlarını kaynatmadan önce alışveriş listenizi hazırlayın, çünkü bu malzemeler stoklarla sınırlı.

İşte A101 aşurelik malzemeler ve fiyatları: