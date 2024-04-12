ATM'lerde büyük değişiklik! Bayram tatili sonrası yürürlüğe giriyor... Bankalar tarafından alınan yeni bir karar sonrasında ATM'lerde bir devir resmen sona erecek. İşte bayram tatili sonrası hayata geçirilecek o karar...

ensonhaber.com

Bankalar tarafından alınan yeni karar sonrasında ATM'lerde resmen yeni bir devir başlıyor.

Ramazan Bayramı sonrasında hayata geçecek olan yeni karar ile yeni bir dönem başlayacak.

Bankaların aldığı yeni karar, bayram sonrasında Türkiye'nin heryerindeki ATM'lerde uygulanacak.

Son dönemde 200 TL'lik banknotların kullanımının artmasının ardından ATM'lerden çekilebilecek banknotların değerinde yeniden yapılandırmaya gidildi.

Vatandaşlar artık ATM'lerden 10 TL ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekebilecekler.

Bu durum, özellikle ATM'lerden küçük tutarlarda para çekmek isteyen vatandaşlar için yeni bir dönemin başlangıcı olacak.