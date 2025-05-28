Avcılar gişeleri kaç gün kapalı? Avcılar gişeleri ne zaman açılacak?

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İstanbul'da Avcılar gişelerinden otoyola giriş-çıkışlar, Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda gerçekleştirilen çalışmalar sebebiyle kapatıldı.

Avcılar gişeleri, gişe adaları ve kanopilerinin yıkımı nedeniyle 23 Mayıs'tan bu yana trafiğe kapalı.

İstanbul'da yaşayanlar ise Avcılar gişelerinin açılış tarihini araştırıyor. Peki, Avcılar gişeleri ne zaman açılacak?

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Avcılar gişeleri ne zaman açılacak?

Avcılar gişeleri yıkım ve ardından Serbest Geçiş Sistemi (SGS) yapımı nedeniyle 23 Mayıs Cuma günü saat 23:00 itibarıyla trafiğe kapatılmıştı.

24 saat esasına göre çalışılan bölgedeki çalışmaların 6 gün sürmesi planlanıyor. Buna göre gişelerin 29 Mayıs Perşembe günü açılması bekleniyor.