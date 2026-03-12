Emekliye erken bayram: İşte Mart 2026 maaş tarihleri

2026 takvimine göre bu sene Ramazan Bayramı 20 Mart-22 Mart 2026 tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramın ay sonuna denk gelmesiyle maaşlarını bekleyen kamu çalışanları ve emekliler 2026 Mart ayı memur maaşı ne zaman verilecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılırken, tahsis numarasına göre SSK emekli maaşları ise ayın 17'sinde ödenmeye başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşların bayramdan önce ödeneceğini açıkladı. Bu durumda, maaş günleri merak edildi.

İşte, emeklilerin bayram öncesi maaş günleri...

EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ MART 2026

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. " dedi.