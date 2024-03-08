Ayçiçek yağında dev indirim! 44 TL'ye indi, herkes kapış kapış alıyor

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Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala Tarım Kredi Market, ekonomik alışveriş yapmak isteyenleri sevindirecek bir indirim kampanyasını duyurdu.
Hazırlanan kapsamlı kampanya, Ramazan'a özel ürünler ve temel mutfak malzemelerinde cazip fiyatlar sunarak tüketicilere avantajlı alışveriş imkanı tanıyor.
Özel olarak seçilmiş Ramazan ürünleri ve günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri indirimli fiyatlarla raflarda yerini alıyor.
Özellikle ayçiçek yağı fiyatlarında yapılan indirim kampanyası, tüketicilerin ilgisini çekiyor.
TMO Ayçiçek Yağı 5 LT 185 TL’den,. 1 LT zirai kredi birliği ve 1 LT ayçiçek yağı da 44 TL'den satışa sunuluyor.
Fırsatı kaçırmak istemeyen acele etsin!