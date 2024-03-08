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Ayçiçek yağında dev indirim! 44 TL'ye indi, herkes kapış kapış alıyor

Ayçiçek yağında dev indirim! 44 TL'ye indi, herkes kapış kapış alıyor Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte müjdeli haber geldi. Tarım Kredi Market, ucuza alışveriş yapmak isteyen herkes için muhteşem bir indirim kampanyası başlatıyor. Ayçiçek yağı indirimini gören, en yakın markete koşuyor…