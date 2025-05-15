Babalar günü ne zaman? 2025 Babalar günü hangi tarihte?

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Babalar Günü, babaları onurlandırmak ve onların aile içindeki rolünü kutlamak amacıyla çeşitli ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan özel bir gündür.

Haziran ayına yaklaştığımız şu günlerde 2025 Babalar Günü hakkında aramalar hız kazandı.

2025 yılında Babalar gününün hangi tarihe denk geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Babalar günü babalarına hediye almak isteyenler babalar gününün tarihini öğrenmek için internette tarih araştırması yapıyor.

Peki, 2025 yılında babalar günü ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...

Babalar günü ne zaman?

2025 yılında babalar günü 15 Haziran 2025 Pazar günü kutlanacak.