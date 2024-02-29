Bahçenizde delikler varsa yandınız! Eğer 5'ten fazlaysa... Son günlerde tarla farelerindeki popülasyon artışı çiftçileri de diken üstünde oturtuyor. Kırşehir Ziraat Odası, tarla farelerindeki popülasyon artışı işaret ederek çiftçilere fare ilaçlama önerilerinde bulundu.

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Bağınızı bahçenizi kontrol edin...

Çiftçilere uyarı geldi.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, il genelindeki tarla farelerinin sayısındaki artışın iklim koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle yaşandığını belirtti.

Bu konudan muzdarip olan çiftçilerin şikayetleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Toprak, farelerle mücadele kapsamında çiftçilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmelerini önerdi.

Delikleri sayın

Fare ile mücadele kapsamında dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Toprak, toplu çalışmaların önemini vurguladı.

25 metrekarelik bir alanda en az 5 fare deliğinin bulunması durumunda hemen müdahale edilmesi gerektiğini aktaran Toprak, “Tarım ve Orman Müdürlükleri de çiftçilere bu konuda destek vermektedir. Doğal düşmanları olan yılan, tilki, sansar ve kartal gibi yırtıcıların azalması da fare popülasyonunun artmasına neden olmuştur." dedi.