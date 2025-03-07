Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Bu kişilere tren biletleri yüzde 50 indirimli olacak

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 "Aile Yılı" çerçevesinde aileler ve yeni evlenen çiftler için tren seyahatlerinde önemli indirimler müjdesi verdi.

Bakan Uraloğlu, 8 Mart’tan itibaren geçerli olacak bu yeni düzenleme ile geniş ailelere %15, yeni evli çiftlere ise %50’ye varan indirimler sunulacağını açıkladı.

8 Mart’tan itibaren aileler ve yeni evli çiftler tren yolculuklarını indirimli fiyatlarla yapabilecek.

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Anne, baba, çocuklar ve geniş aile üyelerinin (anneanne, babaanne, dede) birlikte seyahatlerinde yüzde 15 indirim uygulanacağı belirtildi. İndirimden faydalanmak için, en az 3, en fazla 11 bilet alınması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, 2025 yılında evlenen çiftlere yönelik özel bir “Yeni Evli Tarifesi” uygulamaya konulacak. Bu tarifeyle, yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.