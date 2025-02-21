Bakanlık 6 markayı tek tek açıkladı: Sucuk ve köfte yerine bunu yedirmişler

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Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen ‘Taklit ve Tağşiş’ listesi ile tüketicileri bir kez daha uyardı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bazı markaların et ve et ürünlerinde yasaklı ya da aldatıcı içerikler kullandığı tespit edildi.

Kütahya, Kocaeli, İzmir, Mersin ve İstanbul’da yer alan 6 ayrı firmanın ürünlerinde uygunsuzluk yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların güvenerek tükettiği köfte ve sucuklarda tavuk, sakatat gibi ürünlerin kullanıldığı açıklandı.

Yetkililer, tüketicileri etiket okuma konusunda daha dikkatli olmaya ve güvenilir markaları tercih etmeye çağırıyor.

İşte ürünlerinde hile yapılan markalar ve ürünleri: