Balıkesir depremi son durum: Yıkılan bina ve can kaybı var mı? Balıkesir, saat 19.53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, merkez üssü Balıkesir olan deprem; İstanbul, Çanakkale ve İzmir gibi çevre illerde de hissedildi. Depremde yıkılan bina ve can kaybının olup olmadığı merak ediliyor.