Balıkesir depremi son durum: Yıkılan bina ve can kaybı var mı?

Balıkesir, saat 19.53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, merkez üssü Balıkesir olan deprem; İstanbul, Çanakkale ve İzmir gibi çevre illerde de hissedildi. Depremde yıkılan bina ve can kaybının olup olmadığı merak ediliyor.

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 21:03
Balıkesir bugün ardı ardına meydana gelen küçük çaplı sarsıntıların ardından saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde depremle büyük bir korku yaşadı.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Balıkesir olan deprem İstanbul, Çanakkale, İzmir gibi çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntının şiddetiyle birçok vatandaş panik içinde kendini sokaklara attı.

YIKILAN BİNA VAR MI?

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, canlı yayında yaptığı açıklamada, il genelinde 10’un üzerinde binanın yıkıldığını, enkaz altında kalan 4 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Sak, hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Deprem sonrası yaralı ve can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi yok.

