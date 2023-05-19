Barcelona - Real Madrid THY Euroleague Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona ve Real Madrid, THY Euroleague yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Sporseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte dev maçın detayları..

Türk Hava Yolları Euroleague'de yarı final maçları başlıyor. Yarı finalde oynanacak olan Barcelona - Real Madrid maçının detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Barcelona - Real Madrid maçı için geri sayım başladı.

Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Barcelona ile Chus Mateo'nun çalıştırdığı Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maçın detayları belli oldu

Final Four'da diğer eşleşme ise Olympiakos ile AS Monaco arasında oldu. İki eşleşmenin galibi 21 Mayıs Pazar günü kupanın sahibi olabilmek için sahaya çıkacak.

Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları..

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak?

Barcelona - Real Madrid yarı final maçı 19 Mayıs Cuma (bugün) günü saat 21.00'de oynanacak. Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgiris Arena'da oynanacak olan mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.