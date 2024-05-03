Baş ağrısı için hangi doktora gidilmeli? Baş ağrısına hangi bölüm bakar? Baş ağrısı ve baş dönmesi için hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte baş ağrısı hakkında merak edilenler...

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Baş dönmesi, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen yaygın bir semptomdur.

Bazı yaygın sebepler arasında iç kulak problemleri, migren, kan basıncı düşüklüğü veya yüksekliği, stres, yorgunluk, anksiyete, enfeksiyonlar veya bazı ilaçların yan etkileri sayılabilir.

Eğer baş dönmesi sık sık tekrarlıyorsa veya şiddetliyse, bir doktora danışmak önemlidir çünkü altında yatan bir sağlık sorunu olabilir. Tedavi, baş dönmesine neden olan temel soruna bağlı olarak değişir.

Baş ağrısı ve baş dönmesi yaşayan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini merak ediyor.



Peki, baş ağrısı için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...

Baş ağrısı için hangi bölüme gidilmeli?

Baş ağrısı ve baş dönmesi bulunan kişiler nöroloji bölümüne başvurmalıdır. Baş dönmesinin ilk adımında randevu nöroloji bölümünden alınmalıdır.