Batıdan gelecek, tüm yurdu saracak! Herkes Çarşamba gününü iple çekecek...

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Sıcak yaz günlerinin bunaltıcı etkisinden bunalanlar için nefes alma zamanı geldi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, artık geride kalacak gibi görünüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahminlerini paylaştı ve müjdeli haber geldi.
Çarşamba gününden itibaren Türkiye'yi soğuk havalar saracak.
Tüm yurda etki edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü X hesabından yaptığı paylaşımda serin havayı şu sözlerle duyurdu:
"Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor."