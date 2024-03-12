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Batıdan gelecek, tüm yurdu saracak! Herkes Çarşamba gününü iple çekecek...

Batıdan gelecek, tüm yurdu saracak! Herkes Çarşamba gününü iple çekecek... Ramazan ayı bereketiyle geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalanlar, Çarşamba'dan sonra nefes alacak. Batıdan giriş yaparak tüm yurdu etkisi altına alacak.