Bayat pideleri küp küp kesin, kebaplara bin basacak... Ramazan ayının efsane lezzeti pide, fazla kaldığında bayatlamaya yüz tutuyor. Bayatlayan pidelerden kebap yaparak muhteşem bir iftar yemeği elde edebilirsiniz. İşte tarifi...

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Ramazan'ın simge lezzetlerinden pide, sofraları süslüyor.

Yemekten sonra arta kalan pideler ise ertesi güne bayatlıyor.

Bayat pidelerden ne yapılır sorusu, ziyan etmek istemeyenlerin gündeminde yer alıyor.

Bin bir tarifin bulunduğu bayat pidelerden "kebap" lezzetini sizler için seçtik.

İşte pideleri kebap lezzetinde değerlendirme tarifi...

Bayat pide ile kebap yapmak harika bir fikir! İşte basit bir ev yapımı kebap tarifi:

Malzemeler:

500 gram dana kıyma veya kuzu kıyma

2 adet bayat pide

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)

Yanında servis için:

Maydanoz

Domates

Salatalık

Limon

Yoğurt veya cacık

Yapılışı:

Bayat pideleri küçük parçalara ayırın ve bir kaseye alın. Üzerine biraz su ekleyin ve pidelerin suyu iyice çekmesi için bekletin.

Soğanı ve sarımsağı rendeleyin veya ince doğrayın.

Bir kasede kıymayı, rendelenmiş soğanı ve sarımsağı, kimyonu, karabiberi, kırmızı pul biberi ve biraz tuzu karıştırın. Bu karışımı biraz yoğurun.

Islattığınız bayat pidelerin fazla suyunu sıkın ve kıymalı karışıma ekleyin. Pide ve kıyma iyice karışana kadar yoğurun.

Karışımı buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Bu, kebapların daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Dinlenen karışımdan küçük köfteler yapın ve avucunuzla yuvarlayarak şekil verin.

Bir tavada veya ızgarada sıvı yağı ısıtın. Köfteleri tavaya veya ızgaraya yerleştirin ve her iki tarafı da altın rengini alana kadar pişirin.

Pişen kebapları servis tabağına alın. Yanında ince doğranmış maydanoz, domates, salatalık dilimleri ve limon dilimleri ile servis yapın. Ayrıca yoğurt sosu veya cacık da ekleyebilirsiniz.

Sıcak olarak servis edin ve yanında taze ekmek veya pilav ile servis yapabilirsiniz.