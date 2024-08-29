Bayrağı dikdörtgen olmayan tek ülke... Bayrak denilince akla dikdörtgen bir kumaş gelse de, o ülke bu özelliğin dışında kalıyor.

Editör: Yağmur Dinç

Birisi sizden bir ülkenin bayrağını tarif etmenizi istese, bir tık zorlanabilirsiniz.

Fakat, emin olabileceğiniz bir şey varsa o da tanıdık dikdörtgen şeklidir.

Bayrakların dikdörtgen şeklinde olması, tarihsel olarak birçok kültür ve medeniyette yaygın bir gelenektir.

Tarih boyunca, bayraklar genellikle kumaş parçaları olarak tasarlandığından, dikdörtgen şekli bu kumaşların düzgün bir şekilde asılmasını kolaylaştırmıştır.

Ancak, dikdörtgen olmayan bir şekilde kullanan bir ülke var!

NEPAL BAYRAĞI

Bayrağı dikdörtgen olmayan tek ülke Nepal'dir.

Nepal'in bayrağı, iki üst üste gelen üçgen şekli ile tanınır ve bu tasarım, bayrağın kare veya dikdörtgen olmasından farklıdır.

Kırmızı, savaştaki zaferlerini; mavi barışı simgeler. Nepal bayrağında hem güneş, hem de Ay vardır. Güneş sarayı, ay ise 1951 yılına kadar ülkeyi yöneten Rana ailesini temsil eder.