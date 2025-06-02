Bayram namazı saatleri 2025: Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 81 ilde sabah ezanı...

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Bayram namazı, İslam dünyasında Müslümanların Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kıldıkları önemli bir namazdır.

Milyonlarca Mümin, Kurban Bayramı namazında buluşmak için gün sayıyor.

Bayramın birinci günü kılınacak olan bayram namazının 2025 yılında hangi ilde saat kaçta kılınacağı milyonlarca Müslüman tarafından araştırılmaya başlandı.

Diyanet tarafından 2025 bayram namazı saatlerini il il yayınlanmasının ardından araştırmalar giderek hız kazandı.

Peki, Kurban Bayramı bayram namazı saat kaçta? İşte, il il bayram namazı saatleri…

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025:

İstanbul'da bayram namazı saati: 06.08

Ankara'da bayram namazı saati: 05.55

İzmir'de bayram namazı saati: 06.22





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