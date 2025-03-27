Bayram ödemeleri 2025: Yaşlı ve engelli aylıkları erken yatacak mı? İşte ödeme tarihleri

Yağmur Uçar

Her ay düzenli olarak yatırılan yaşlı ve engelli maaşının sonuncusu 10 Mart günü hesaplara geçti.

Bakanlık'tan yapılan açıklama kapsamında; Mart ayı için hak sahiplerine toplamda 6,2 milyar lira ödendi.

Şimdi ise vatandaşlar Nisan ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle erken yatıp yatmayacağını araştırıyor.

Peki, Nisan yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte, ödeme günleri...

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI

30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle, bu ay için ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor.

Bakanlıktan henüz nisan ayı maaşları hakkında bir açıklama gelmedi.

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