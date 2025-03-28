Bayramda oruç tutulur mu? İşte oruç tutulmaması gereken günler

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İslam dininde oruç, ruhsal arınma ve ibadet olarak büyük bir öneme sahiptir.

Ancak her ibadetin olduğu gibi orucun da bazı kuralları bulunuyor.

Bazı günlerde oruç tutmak, dinen hoş karşılanmadığı gibi, haram veya mekruh olarak kabul ediliyor.

Peki, hangi günlerde oruç tutulmaz?

ORUÇ TUTULMAMASI GEREKEN GÜNLER

Bayramlar, İslam dininde sevinç, paylaşım ve yeme-içme günleri olarak kabul edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), Ramazan Bayramının birinci günü ve Kurban Bayramının dört günü boyunca oruç tutulmaması gerektiğini belirtmiştir.

Özellikle hacı adayları için Zilhicce'nin 8. “terviye” ve 9. “arefe” günlerinde oruç tutmak tavsiye edilmez. Arefe günü Arafat’ta olanların oruç tutmaları yasaklanmıştır.

Bazı günlerde oruç tutmak ise tamamen yasak olmasa da hoş karşılanmamaktadır, yani mekruhtur.