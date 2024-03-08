Bayramlık tatil: Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün 2024? MEB'in Nisan ayında uygulanan ikinci ara tatili, bu yıl Ramazan'a denk gelecek. Peki, Nisan ara tatili kaç gün sürecek? 2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? İşte bu seneki tatil programı...

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Eğitim öğretim yılı devam ederken milyonların gözü kulağı tatil açıklamalarında.

Öğrenciler ve öğretmenler, kasım ve nisan ayında olmak üzere 2 kere ara tatil yapıyor.

Bu seneki nisan ara tatili, Ramazan ayına da denk gelmesi sebebiyle merak ediliyor.

Tatil planı yapacak olanlar nisan ara tatil süresini ve bayram ile birleşip birleşmeyeceğini öğrenmek istiyor. Bu noktada, "Nisan tatili ne zaman, kaç gün", "Ara tatil ile bayram birleşti mi" gibi sorular gündeme geliyor.

İşte konuya ilişkin gelen son bilgiler...

Ara tatil ve Ramazan Bayramı 2024

Takvime göre, ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde uygulanacak.

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

Böylece öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak.

Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.