Benfica - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor!

Play-off turunda Monaco’yu saf dışı bırakan Benfica, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak direkt son 16’ya kalan Barcelona ile karşı karşıya geliyor.

Da Luz Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede iki ekip de çeyrek final biletini kapmak için sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini ve milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun kadroda olup olmadığını merak ediyor.

Peki, Benfica – Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

BENFİCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica- Barcelona maçı 5 Mart Çarşamba günü (yarın) saat 23.00’te başlayacak. Dev mücadele, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Barreiro, Orkun, Amdouni, Kerem, Pavlidis.

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.