Emekli ikramiye sorgulama 2026: Ramazan ikramiyesi ödeme tarihi

Ramazan Bayramı için günler kala emeklilerin gündeminde ikramiye ödemeleri var.

Bayram öncesi ödenen emekli ikramiyeleri için gözler gelen açıklamalarda.

Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ve ikramiye tutarının artıp artmayacağı araştırılırken, ödeme takviminin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulması bekleniyor.

Öte yandan, bayram ikramiyesi sorgulama ekranı da araştırılıyor.

İşte, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi detayları...

BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA 2026

Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.

Bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenen bayram ikramiyelerinin 9-13 Mart haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesinin hesabına geçip geçmediğini kontrol etmek isteyen emekliler, e-Devlet üzerinden sorgulama işlemini kolayca yapabiliyor.

İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI