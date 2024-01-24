Beşiktaş alacaktı, Galatasaray kaptı! Icardi’nin yerini onunla dolduracak Trendyol Süper Lig’de lider Fenerbahçe’yle puan farkını kapatan Galatasaray’da flaş gelişmeler yaşanıyor. Icardi’nin alternatifini arayan siyah-beyazlılar, Beşiktaş’ın da istediği yıldız oyuncuyu radarına aldı.

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Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sezon da şampiyonluk yarışında iddialı.

Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek üst sıralardaki yerini koruyan sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor'u konuk edecek.

Yönetim ise ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, takımın hücum hattını daha da güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Yıldız golcü Icardi'nin yanına bir forvet daha eklemek isteyen Buruk, gözünü Borussia Dortmund'un yıldızına çevirdi.

Icardi'nin yedeğini Almanya'da buldu

A Spor’un haberine göre; Galatasaray, Borussia Dortmund’dan ayrılmak isteyen Sebastien Haller’i kiralamak istiyor.

Adı Beşiktaş’la da anılan 29 yaşındaki Haller’in, Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Haller, bu sezon Borussia Dortmund forması ile çıktığı 14 maçta 2 gol kaydetti. Oyuncunun piyasa değeri ise 18 milyon Euro.