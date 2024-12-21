Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Son dönemde kötü sonuçlar elde eden Beşiktaş son olarak Adana Demirspor'a mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Beşiktaş bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2020/21'den bu yana sezonun ilk yarılarında Alanyaspor ile oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.

Beşiktaş'a konuk olduğu sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Alanyaspor, bu galibiyeti son ziyeretinde Fatih Tekke yönetiminde aldı.

Futbolseverler Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak maçın detaylarını araştırıyor.

İşte, Beşiktaş - Alanyaspor maçının detayları...

Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 21 Aralık 2024 Cumartesi (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.