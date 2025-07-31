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Beşiktaşlılar müjde! Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı o kanalda şifresiz!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. İşte maçın detayları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
31.07.2025 10:29
Beşiktaşlılar müjde! Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı o kanalda şifresiz!

Beşiktaş, UEFA  Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan siyah beyazlılar tur şansını zora soktu.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen temsilcimiz rövanş maçında mutlak galibiyet için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolseverler Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Peki, Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı 31 Temmuz 2025 Perşembe (bugün) günü saat 21.00'de başlayacak.

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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