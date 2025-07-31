Beşiktaşlılar müjde! Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı o kanalda şifresiz!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor.
Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan siyah beyazlılar tur şansını zora soktu.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen temsilcimiz rövanş maçında mutlak galibiyet için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Futbolseverler Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.
Peki, Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı 31 Temmuz 2025 Perşembe (bugün) günü saat 21.00'de başlayacak.
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.