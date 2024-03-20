Beyin egzersizi: Sadece üstün zekalılar penguenlerin arasındaki baykuşu 10 saniyede bulabilir Son zamanlarda popülerlik kazanan bir optik illüzyon testinde ise penguenlerin arasındaki gizli baykuşun 10 saniyede bulunması isteniyor. Ancak bu zorlu görevin üstesinden sadece üstün zekalılar gelebiliyor.

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Optik illüzyon testleri, insanların zihinsel aktivitelerini artırmak ve eğlenceli bir deneyim sunmak için sıklıkla tercih ettiği bir aktivite haline geldi.

Bu tür testler, zihin egzersizi yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak görülüyor.

Ancak bazı optik illüzyon testleri, adeta bir zeka sınavı niteliği taşıyarak insanların sınırlarını zorlayabiliyor.

Son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken bir optik illüzyon testinde ise penguenlerin arasında ustalıkla gizlenmiş bir baykuş görseli bulunuyor.

Bu testte, gizli baykuşun sadece 10 saniyede bulunması isteniyor. Ancak penguenlerin yoğunluğu, işleri oldukça zorlaştırıyor ve hatta zeki insanlar bile bu görevde zorlanabiliyor.

Peki siz bulabilecek misiniz?

Ülkemizde 121 kişiye gösterilen bu testte, penguenlerin arasında ustalıkla gizlenmiş bir baykuşun bulunması istendi.

Ancak test sonuçları oldukça ilginçti. Sadece 2 kişi, penguenlerin arasındaki gizli baykuşu 10 saniyede bulabildi. Geri kalan katılımcılar, bu zorlu görevde başarısız oldu.

Eğer testte gizli baykuşu bulamadıysanız, fotoğrafın sol alt köşesine daha dikkatli bakmanız gerekiyor.

Eğer hala bulamadıysanız, aşağıdaki cevaba göz atın: