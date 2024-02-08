Beyin fırtınası: Resimdeki ikinci atı sadece süper zekalar tespit edebilir Resimde gizlenen ikinci atı 10 saniye içinde tespit edebilirseniz nüfusun en üst yüzdesine dahil olursunuz.

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Akıllara durgunluk veren bir optik illüzyonla daha karşınızdayız. Bu bulmacalar beyninizi zorlamanın ve eğitmenin en eğlenceli yollarından biridir. Ayrıca duyularınızı zihninizle koordine etmenize de yardımcı olurlar.

Kendinize meydan okumanın ve aynı zamanda eğlenmenin bir yolunu arıyorsanız doğru yere geldiniz.

Bu optik illüzyon bulmacasını yalnızca 9 kişiden 1'i çözebilmiştir.

Yukarıdaki görüntüde görkemli bir aygırın ayakta durduğunu görebilirsiniz. Ancak bu optik bulmacanın içinde bir değil iki at gizlidir. Ve sizi ikinci atı bulmanız için zorluyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu bulmaca için belirlenen süre sınırı 10 saniyedir.

Zamanlayıcınızı 10 saniyeye ayarlayın ve başlayın.

Bu optik bulmacayı çözmek istiyorsanız görüntüyü çok dikkatli gözlemlemeniz gerekiyor. Ancak süreniz dolduğu için acele etmeniz gerekiyor.

İkinci gizli atı buldunuz mu? Ve zamanınız doldu.

İşte ikinci at: