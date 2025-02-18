BİM’de ayçiçek yağı fiyatları düştü! İşte 25 Şubat Aktüel Ürünler

Haber Merkezi

Ramazan ayına sayılı günler kala BİM, bütçe dostu kampanyalarıyla vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

25 Şubat 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni indirimlerle, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Ramazan sofralarınızı ekonomik hale getirmek için kaçırılmayacak fırsatlar sunan BİM’de, gıda, içecek, atıştırmalık ve temizlik ürünleri cazip fiyatlarla satışa çıkıyor.

Ancak stoklarla sınırlı olan bu ürünler için erken davranmakta fayda var!

İşte BİM 25 Şubat indirim kataloğu: