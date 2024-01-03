BİM'de ayçiçek yağı, peynir ve yoğurt fiyatı dibi gördü! Böyle indirim bir daha gelmez Bütçe dostu market zinciri BİM, yeni indirim kataloğunu yayınladı. Ayçiçek yağından peynire, bakliyattan deterjanlara onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM 9 Ocak indirim kataloğu…

ensonhaber.com

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM, her hafta sunduğu uygun fiyatlı ürünlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

9 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni ürün kataloğunu yayınladı.

Fiyat artışlarının ardından ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği BİM’in bu indirimini duyan marketlere akın edecek.

Salı günü raflarda yerini alacak olan ürünler arasında peynirden yoğurda, sütten ayrana, pirinç ve nohut çeşitlerinden un ve makarnaya kadar birçok çeşit bulunuyor.

Sınırlı stok olduğunu unutmayın ve bu fırsatı kaçırmayın!

İşte 9 Ocak 2024 BİM aktüel katalog...