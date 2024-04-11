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BİM'den görülmemiş fiyatlar! İndirim başlıyor; Toz Deterjan 225.00 TL, Kağıt Havlu 40.00 TL…

BİM'den görülmemiş fiyatlar! İndirim başlıyor; Toz Deterjan 225.00 TL, Kağıt Havlu 40.00 TL… BİM Market, heyecanla beklenen yeni aktüel ürünler listesini yayımladı! 16 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak bu indirimli ürünler listesinde pek çok kategoride onlarca ürün yer alıyor. Hem bütçenizi koruyun, hem ihtiyaçlarınızı karşılayın.