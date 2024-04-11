BİM'den görülmemiş fiyatlar! İndirim başlıyor; Toz Deterjan 225.00 TL, Kağıt Havlu 40.00 TL…

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16 Nisan 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak Bim Aktüel Kampanya kataloğu, müşterilere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.
Baharatlar, soslar, bakliyat, kahvaltılıklar, süt ve süt ürünleri, temizlik ve hijyen, kişisel bakım ve takı gibi birçok kategoride geniş ürün yelpazesi bulunuyor.
Bim'in aktüel kampanya kataloğunda yer alan ürünler, hem günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak hem de bütçenizi korumak için ideal seçenekler sunuyor.
Yenilenen kataloğun cazip fırsatlarıyla alışveriş keyfinizi doruklara çıkarabilirsiniz.