BİM’den yılbaşına özel dev indirim: Duyan koştu, kapıda kuyruklar oluştu Peş peşe gelen zamların ardından BİM indirim çılgınlığını başlattı! 26 Aralık tarihinden itibaren yılbaşına özel onlarca ürün raflarda yerini alacak. İşte BİM 26 Aralık indirim kataloğu…

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Yılın son dönemlerinde alışveriş trendleri ve yılbaşı hazırlıkları hız kazanırken, uygun fiyatlı alışverişin vazgeçilmez adreslerinden biri olan BİM, 26 Aralık 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Market zincirleri arasında öne çıkan BİM, yılbaşı alışverişlerinde tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Vatandaşlar, yılbaşı alışverişlerini daha ekonomik hale getirmek için marketlerin kampanya ve indirimlerini yakından takip ediyor.

Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği bu kampanya döneminde BİM mağazalarının kapılarında izdiham oluşacak.

İşte 26 Aralık BİM indirim kataloğu...