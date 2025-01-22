Bir bardak süte tahin ekleyin, hem kalbinizi hem kemiklerinizi güçlendirin

Haber Merkezi

Sağlık açısından birbirinden farklı bin bir faydası olan süt ve tahin birleştiğinde sağlığınız için bir kalkan gibi oluyormuş. Kemik sağlığı için birebir olan süt ve tahin buluştuklarında faydalarını katlayarak artırıyormuş.

Büyüme çağındaki çocuklar ve yaşlılar için birebir olan bu karışım sağlığınız için şifa deposu olarak hem kemik sağlığınızı hem de kalp sağlığınız için sunduğu faydaları ile şaşırtıyor.

Sizde süt ve tahini ayrı tüketmek yerine birlikte tüketin bu faydaların hepsinden teker teker yararlanın. Bakın kemikleri beton gibi kalbi saat gibi çalıştıran bu mucize ikilinin faydaları nelermiş…

SÜT VE TAHİNİ KARIŞTIRMAK YETİYOR

Yüksek miktarda kalsiyum içeren süt ve tahin ikilisi kemik sağlığı için birebir olan besinlerin başında gelir. Her ne kadar birçok kişi ayrı ayrı tüketse de bu ikiliyi birlikte tüketmek kemik sağlığınızı beton gibi yapmakta oldukça etkiliymiş.

Kemik sağlığınızı destekleyen bu karışım özellikle yaşlıların muzdarip olduğu kemik erimesi riskiyle de başa çıkıyormuş. Tahindeki E vitamini, cildin elastikiyetini artırır ve kırışıklıkların oluşumunu engeller. Süt ise cildin nem dengesini koruyarak daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Bu ikilinin birlikte kullanımı, cilt sağlığı için adeta bir mucize etkisi yaratır.

Tahindeki omega-3 yağ asitleri, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur. Süt ise potasyum açısından zengin olduğu için tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur. Bu ikilinin birlikte kullanımı, kalp hastalıkları riskini azaltır.

Tahin ve süt, bağışıklık sistemini güçlendiren çinko, demir ve B vitaminleri açısından zengindir. Bu sayede vücut, hastalıklara karşı daha dirençli hale gelir.