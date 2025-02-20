Bir kaşık ekleyin, kıyma kokusunu geçirin...

Yağmur Uçar

Kıyma, ister kuzu ister dana olsun yemekleri lezzetlendiren bir et çeşididir.

Protein açısından da zengin olan ve yemek çeşitlerini arttıran kıyma, bazen kokusuyla rahatsız edebilir.

Kıymanın lezzetini seviyor ama kokusundan hoşlanmıyorsanız, birkaç basit yöntemle bu sorunu çözebilirsiniz.

İşte kıyma kokusunu geçirecek o yöntem...

Kıymanın kokusunu bastırmak için baharatlar kullanabilirsiniz. Özellikle kimyon, kekik, tarhun, defne yaprağı, soğan ve sar bunun için oldukça etkili. Kıymayı pişirmeden önce bu baharatları ekleyerek daha hoş bir koku elde edebilirsiniz.

Pişirme sırasında bir miktar sirke veya limon suyu eklemek, kıymanın kokusunu hafifletebilir. Sirke, kokuya neden olan bileşenleri nötralize etmeye yardımcı olur.