Bitti sandık, kabus yine hortladı! İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale'yi sarpa saracak... Marmara Denizi'ne ait paylaşılan görsel, vatandaşları panik etti. Görünene göre müsilaj tehlikesi yeniden söz konusu olabilir.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'nde yaşanan "deniz salyası" yani "müsilaj" felaketi, uzun çalışmalar sonucunda önlendi.

Salyadan arınan deniz, temiz günlerine kavuştu.

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir madde.

Geri mi dönüyor

Görüntü ve sağlık açısından tehdit oluşturan müsilaj, yeniden göründü.

Hava Forum'un paylaştığı habere göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bazı noktalardan müsilaj raporlanıyor.

Müsilajın koşullar uygun olması durumunda hızla yayılabileceği öngörülüyor.

Sıcak havalar ve suya dökülen atıklar da bu durumu tehdit ediyor.

Uzmanlardan henüz bir açıklama gelmezken, durumun alg patlaması olabileceği de düşünülüyor.