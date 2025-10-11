Black Friday 2025 ne zaman? İndirim tarihleri açıklandı

Sonbahar denilince akıllarda yerini alan gündemlerden biri de “indirim sezonu” oluyor.

ABD’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Black Friday, her yıl milyonlarca alışveriş tutkununu ekran başına ve mağazalara kilitliyor.

Türkiye’de de “Efsane Cuma” olarak adlandırılan bu özel indirim gününde, teknoloji ürünlerinden giyime, kozmetikten ev eşyalarına kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler yapılıyor.

Her yıl kasım ayının son haftasında düzenlenen bu alışveriş çılgınlığı öncesi, vatandaşlar “2025 Black Friday ne zaman?”, “Efsane Cuma indirimleri kaç gün sürecek?” sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte, indirim tarihleri...

BLACK FRIDAY 2025 NE ZAMAN

Bu yıl Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri 28 Kasım 2025 Cuma günü başlayacak ve birçok markada hafta sonu boyunca sürecek kampanyalarla devam edecek.

Online platformlar ve mağazalar, Kasım ayının ortasından itibaren “ön indirim” dönemine de geçerek tüketicilere fırsatlar sunacak.