Bölgesel asgari ücret nedir, nasıl hesaplanır? İstanbul'a başka, Sivas'a başka... Asgari ücrette pazarlıklar sürerken, "bölgesel asgari ücret" hesabı gündeme geldi. Vatandaşlar, yaşadıkları il kapsamında sistemi detaylarını merak ediyor. Peki, bölgesel asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır?

ensonhaber.com

Türkiye'de 2024 yılında geçerli asgari ücret için toplantılar başladı.

Asgari ücrete yapılacak olan zam için pazarlıklar sürerken, vatandaşlar yeni maaşlarını merakla bekliyor.

Asgari ücret zammı hesaplanırken yeni bir sistem gündeme geldi.

Enflasyonla mücadelede yapılacak zam önem taşırken "bölgesel asgari ücret" araştırma konusu oldu.

Asgari ücretin yaşanılan iş ve mesleğe göre şekillenmesi beklentisi oluştu.

Bazı uzmanlar, uygulamanın mevcut gelir adaletsizliğini derinleştireceğini belirtirken, bazıları da olması gerekenin böyle bir sistem olduğunu vurguluyor.

Peki, bölgesel asgari ücret nedir? Neye göre hesaplanır? İşte detaylar...

Bölgesel asgari ücret nedir

Bölgesel asgari ücret, bir ülkede veya bölgede farklı yaşam maliyetleri göz önüne alınarak belirlenen asgari ücrettir. Bu tür bir uygulama, farklı bölgelerdeki ekonomik koşulların ve yaşam maliyetlerinin farklı olabileceği durumlarda adil bir ücret sağlamayı amaçlar.

Örneğin İstanbul'da yaşayan ve Anadolu'da yaşayanların farklı asgari ücrete tabii tutulması.

Özüne aykırı

Asgari ücretin bölgelere göre farklılaşan düzeylerde belirlenmesi, asgari ücretin genel felsefesine aykırıdır.

Asgari ücretin temel amacı, çalışanların daha düşük ücretlere karşı korunması ve rekabetin çalışanların haklarının ihlal edilmesi üzerinden yapılmasını önlemektir.

Çalışanların bölgeler itibarıyla daha da yoksullaştırılmasına neden olabilir. Böylelikle, haksız rekabet ortaya çıkar.