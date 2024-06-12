Borcu olan kurban kesebilir mi? Borç varken kurban kesilir mi? Borcu olan kişiler, kurban ibadetini yerine getirmeli midir sorusu gündemin merak edilenler arasında yer alıyor. Bayrama az bir vakit kala Müminler, en doğru cevaba ulaşmak istiyor. Peki, borçlu kişi kurban kesmeli mi? Borcu olana kurban kesmek farz mıdır? Borcu olanlara kurban düşer mi? İşte bilgiler...

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Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir.

Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz.

Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Kurban Bayramı'nı idrak edecek olan Müslümanlar, borçlu kişilerle alakalı bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda, "Borcu olana kurban farz mıdır", "Borçlu kişi kurban keser mi", "Borcu olan kurban kesmeli mi" gibi sorular gündemde yer alıyor.

Peki, borcu olan kurban kesmeli mi? İşte yanıtı...

Borcu olan kurban keser mi

Borçlu kişi, borçlarını ve asli ihtiyaçlarını çıkardıktan sonra nisap miktarı mala sahipse kurban kesmekle yükümlüdür.

Borç varken kurban kesilir mi

Kişilerin öncelikli olarak ekonomik durumunu gözden geçirmesi gerekir. Kurban kesmekle yükümlü olabilmesi adına borçları ve diğer ödemeleri hariç olmak üzere hep en az 88.18 gram altına sahip olması gerekmektedir.

Temel ihtiyaçlar ve borçlar üzerinden yapılacak iyileştirmeler ile birlikte maddi gücünü arttırabilecek olan vatandaşlar, kurban kesmeyi tercih edebilir.