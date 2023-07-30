Boşanma davası uzun süre sonuçlanmayan kadının aldığı nafaka helal midir? Boşanma davası uzun süre sonuçlanmayan kadının aldığı nafaka helal midir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Son dönemde sık sık gündeme gelen nafaka konusunda birçok sorunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise "Boşanma davası uzun süre sonuçlanmayan kadının aldığı nafaka helal midir?" sorusu bulunuyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için arama motorlarında çeşitli araştırmalar yapıyorlar.

Bazı vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Boşanma davası uzun süre sonuçlanmayan kadının aldığı nafaka helal midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

İslam’a göre evlilik devam ettikçe ve boşama halinde iddet süresince erkek, eşinin nafakasını temin etmekle sorumludur.

Dinen boşama olmadan mahkemeye boşanma davası açılmış ve kadın da evi terk etmemişse mahkeme devam ettiği sürece eşler evli hükmünde olduğundan, dava süresince de kadının nafakasını temin etme yükümlülüğü kocasına aittir.

Bu yükümlülük mahkeme boşadıktan sonra başlayan iddet süresi bitinceye kadar devam eder. Ancak dinen boşanma gerçekleşmişse süreç devam etse bile İslam hukukuna göre kocanın eşine yönelik nafaka borcu iddetin bitimiyle sona erer.